روسيا تسلّح أسطولها البحري بغواصة نووية جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على غواصة نووية جديدة من طراز Yasen-M.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في مصنع "سيفماش" الروسي يعملون حاليا على عمليات تحضير غواصة "كراسنويارسك" النووية المتعددة الاستخدامات، استعدادا لإنزالها إلى المياه في أغسطس العام الجاري.

ومن جانبه أشار مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية لوكالة تاس إلى "أن غواصة كراسنويارسك التي تعتبر ثالث غواصة نووية معدلة طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М، من المفترض أن تنزل إلى المياه صيف العام الجاري، وفي شهر أغسطس على الأغلب، وبعدها ستخضع لعمليات اختبار قدراتها على الإبحار واختبارات لمفاعلها المسؤول عن تأمين الطاقة لها ولمعداتها، وبعد الانتهاء من جميع الاختبارات المطلوبة ستسلم لسلاح البحرية في الجيش الروسي عام 2022".

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وتتميز الغواصات التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "كاليبر" و "أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا