غواصة قتالية متطورة تنضم لسلاح البحرية الهندي

أعلنت وسائل إعلام هندية أن سلاح البحرية في جيش البلاد بدأ بتشغيل غواصة متطورة من نوع kalvari.

وتبعا لموقع Naval News فإن غواصة Karanj الحديثة التي تنتمي لأسرة غواصات kalvari أدخلت يوم الأربعاء 10 مارس الجاري رسميا الخدمة لصالح سلاح البحرية في الجيش الهندي.

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الهندي كان قد بدأ باستخدام أول غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع kalvari عام 2017، وبعدها بعامين شرع باستخدام غواصة أخرى من هذا الطراز، و Karanjهي الثالثة من هذا النوع التي تدخل الخدمة رسميا لصالحه.

وكانت وسائل إعلام هندية قد أشارت في وقت سابق إلى أن حكومة البلاد قد وقعت عقودا للحصول على 6 غواصات من نوع kalvari لجيش البلاد، وأن الغواصات ستطور من قبل شركة MDL الهندية بالتعاون مع شركة Naval Group الفرنسية.

ويمكن الاعتماد على غواصات kalvari لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

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ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا