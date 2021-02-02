"رووداو": سوري يخترع حقيبة ذكية تحمي حاملها من أكثر من 260 نوعا من الهجمات

نقلت وكالة "رووداو" عن نسيم خليل، وهو طبيب سوري بيطري يقيم في ألمانيا، ألأنه اخترع حقيبة ذكية، تحمي حاملها من 265 نوعا من الهجمات، مجهزة بكاميرا، و"GPS".

إقرأ المزيد





ويشير نسيم خليل إلى أن "الاختراع ليس الحقيبة، وإنما الجهاز الذي تم إرفاقه بها، وربما يتم تطويره في المستقبل للاستخدام بطرق عديدة".

كما أكد المخترع السوري إلى تواصله مع منظمة ألمانية لتطوير المهارات لرعاية الاختراع، موضحا أن "منصة كيك ستارتر أول، هي شركة ستتعامل مع الجهاز، وثمة شركة أمريكية مختصة بهذا النوع من الاختراعات".

وقال: "كانت لي محاولات عديدة في مجال الاختراع، وبدأت في العمل على هذه الحقيبة منذ ثلاث سنوات، عند وصولي إلى ألمانيا".

وعن سعر الحقيبة ومواصفاتها، توقع نسيم خليل أنها قد تكلف قرابة الـ400 دولار، لا أكثر، مقدرا وزنها بما يقارب الـ3 كيلوغرامات.

وتهدف الحقيبة إلى الحماية من أي هجمات مباغتة من الخلف، حيث تعطي موجات من مسافة معينة، للتنبيه من أي خطر، كهجوم مسلح، أو ما شابه ذلك، لتعطي الفرصة لحاملها بالهروب.

المصدر: "رووداو"