شاهد تدريبات الجيش الروسي على عمليات الإنزال المظلي للجنود والمدرعات

نشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مقاطع فيديو أظهرت فيها جانبا من التدريبات التي تجريها بعض فرق الجيش وتتمرن فيها على عمليات إنزال الجنود والمدرعات من الطائرات العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات التكتيكية التي تخضع لها بعض فرق المظليين التابعة للجيش الروسي تجري حاليا في عدة ميادين في مقاطعات إيفانوفا وكوستروما وياروسلافل.

وخلال التدريبات أقلع العسكريون بعتادهم من مطار "سيفرني" بالقرب من إيفانوفا، وبعدها نفذوا عملية إنزال مظلي بالقرب مقاطعة كوستروما، وتمرنوا خلال هذه المهمة على تنفيذ عمليات الإنزال للاستيلاء على مواقع تحصن العدو الافتراضي.

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كما ستشهد التدريبات عمليات إنزال جوي للعسكريين والآليات في أحد الميادين العسكرية بالقرب من ياروسلافل الروسية، وهناك ستقوم القوات بمهاجمة مواقع العدو الافتراضي معتمدة على مدرعات BMD-2 والأسلحة الرشاشة وقاذفات القنابل.

ويشارك في التدريبات وفقا لوزارة الدفاع الروسية نحو 500 عسكري، و12 آلية عسكرية إضافة لطائرات نقل عسكرية من نوع IL-76.

المصدر: سلاح روسيا