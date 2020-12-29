روسيا تضاعف قدرات إحدى أهم غواصاتها النووية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يواصلون العمل على تطوير وتحديث واحدة من أبرز الغواصات النووية لإعادتها لسلاح البحرية خلال عامين.

وحول الموضوع قال مصدر في صناعة السفن بروسيا لوكالة "تاس":"القدرات الهجومية لغواصة إيركوتسك النووية المتعددة المهام ستتضاعف بعد حصول الغواصة على التعديلات، وستكون هذه الغواصة قادرة على حمل 48 صاروخا جديدا من نوع كاليبر- بي إم، وأونيكس و تسيركون".

وأضاف المصدر: هذه الغواصة بعد التحديث لن تكون كباقي الغواصات التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 949АМ، فالقدرات الصاروخية التي ستحصل عليها ستمكنها من التعامل مع الأهداف البرية والساحلية أيضا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه الغواصة أدخلت إلى مصنع "زفيزدا" الروسي عام 2019 لتخضع لعمليات التحديث وتطوير قدراتها القتالية، ومن المفترض أن تخضع بعد التحديث لعدة اختبارات لتسلم بعدها لأسطول المحيط الهادئ الروسي عام 2023.

بدأ تطوير غواصة "إيركوتسك" في حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1985، وأنزلت أول مرة إلى المياه بعدها بعامين، لتدخل الخدمة في الأسطول الشمالي للجيش الروسي عام 1989، وتنقل بعدها للخدمة لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي عام 1990.

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ويبلغ طول هذه الغواصة 154 م، وعرضها 18.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 23.8 ألف طن، كما يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا