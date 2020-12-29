انتهاء عملية تحديث دفعة من مقاتلات "ميغ - 31" الروسية

أنجزت شركة "ميغ" الروسية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، عملية تحديث الدفعة الأولى من مقاتلات "ميغ – 31".

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أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة وقال إن مصنع "سوكول" بصفته فرعا من "ميغ" أنهى تنفيذ اتفاقية الإصلاح العام والتحديث لدفعة من مقاتلات الاعتراض"ميغ – 31" بعد أن أرسلت مقاتلة أخيرة من الدفعة يوم 25 ديسمبر إلى قاعدتها الجوية الدائمة.

ونقل المكتب الصحفي عن المدير التنفيذي لشركة "ميغ" أندريه غيراسيمتشوك قوله إن "ميغ – 31" المطورة تمتلك مواصفات تقنية وتكتيكية ممتازة. وصار بمقدورها الآن تنفيذ المهام القتالية في الظروف المعاصرة.

ومضى المدير التنفيذي قائلا إن وزارة الدفاع وقعت مع الشركة عام 2019 اتفاقية تحديث المقاتلة التي تقضي بتطوير دفعات أخرى من الطائرة الحربية.

يذكر أن "ميغ – 31" هي مقاتلة من الجيل الرابع تستخدمها قوات الدفاع الجوي الروسية.

وأن طائرات "ميغ-31" عبارة عن مقاتلات اعتراضية بعيدة المدى، قادرة على العمل على ارتفاع يفوق 20 كيلومترا وفي كافة ظروف الطقس، ومن بينها نسخة "ميغ-31 كا، المخصصة لحمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا