تأجيل موعد تسليم غواصة "بلغورود" الحاملة لطوربيدات نووية مسيرة إلى عام 2021

تم تأجيل موعد تسليم غواصة "بلغورود" الحاملة للطوربيدات النووية المسيرة، شأنها شأن غواصتي "قازان" و"نوفوسيبيرسك " من مشروع "ياسن – إم" إلى عام 2021.

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أفاد بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسية.

وقال:" كان يفترض أولا أن تتسلم البحرية الروسية غواصة "بلغورود" النووية الخاصة الحاملة للطوربيدات النووية المسيرة من مشروع " 09852" وغواصتي" "قازان" و"نوفوسيبيرسك" متعددتي المهام من مشروع "ياسن – إم" نهاية عام 2020. لكن موعد التسليم تأجل إلى عام 2021".

وقد أكد مصدر آخر تلك المعلومات وقال إن موعد تسليم الغواصات الـ3 وكذلك غواصة "الأمير أوليغ" النووية الاستراتيجية من مشروع "بوريه – آ" للبحرية الروسية تأجل لأسباب لا علاقة لها بمصنع "سيفماش" الروسي الذي يبني منتجاته في المواعيد المحددة له. وقال إن سبب التأجيل يعود إلى عدم تنفيذ برامج الاختبارات الحكومية.

يذكر أن قائد الأسطول الشمالي الروسي اللواء البحري، ألكسندر مويسييف، كان قد أعلن في حديث أدلى به يوم 9 ديسمبر الجاري لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية أن غواصة "قازان" النووية متعددة المهام من مشروع "ياسن – إم" قد اجتازت كل الاختبارات الحكومية.

المصدر: سلاح روسيا