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روسيا تنزل غواصة حمل طوربيد "بوسيدون" النووي إلى الماء

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنزل غواصة حمل طوربيد
Sputnik Twitter.com
مجسم لغواصة "بلغورود"
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من المقرر أن يجري إنزال غواصة "بلغورود" الروسية الحاملة لطوربيد "بوسيدون" النووي المسير إلى الماء، في 23 أبريل الجاري.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في قطاع الصناعات البحرية الروسية، بأن إكمال بناء الغواصة سيجري في حوض الماء مباشرة، ثم سيبدأ عام 2020 اختبارها في المصنع الذي سيعقبه الاختبار الحكومي، ثم ستسلم الغواصة للبحرية الروسية.

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وأشارت الوكالة إلى أن عملية بناء غواصة "بلغورود" انطلقت عام 1992، ثم عُلق بنائها لنقص الأموال. واستؤنف البناء في الألفية الجديدة، استنادا إلى مشروع 09852 المطور، لتحمل غواصات صغيرة غير مأهولة.

فيما لم تكشف البحرية الروسية كل تفاصيل المشروع الذي لا يزال سريا إلى الآن.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن غواصة "بلغورود" يمكن أن تنفذ مهام البحث العلمي لقعر البحر، إلى جانب المهام العسكرية، مع العلم أن غواصة "بوسيدون" غير المأهولة والمزودة بمحرك نووي، يمكن أن تغطس إلى عمق حتى كيلومتر واحد، حاملة أجهزة علمية مختلفة خاصة بدراسة أعماق البحر وتصوير تضاريس القعر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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