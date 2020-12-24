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وحدات المشاة في الجيش الروسي تتدرب على صد الهجمات المعادية

العلوم والتكنولوجيا

وحدات المشاة في الجيش الروسي تتدرب على صد الهجمات المعادية
youtube/Минобороны России
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أجرت وحدات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي مؤخرا تدريبات تمرنت خلالها على صد الهجمات المعادية المحتملة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وزارة الدفاع الروسية فإن التدريبات جرت مؤخرا في أحد الميادين العسكرية بالقرب من مدينة فورونيج، وخلالها قام العسكريون بتطبيق خطط تكتيكية للتصدي لهجمات العدو الافتراضي، ونفذوا عمليات لإطلاق النيران نحو المواقع المعادية من مختلف أنواع الأسلحة.

واستخدمت في هذه التدريبات رشاشات من عيار 30 ملم مركبة على مدرعات وناقلات جنود من نوع BTR-82A، كما استعملت قاذفات RPG-7V، إضافة إلى عدة أنواع من البنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة، وتمرن الجنود خلال التدريبات أيضا على تنفيذ عمليات إنزال من المدرعات لاتخاذ مواقع استراتيجية وتكتيكية في أرض المعركة، لتنفيذ رمايات سريعة نحو مواقع العدو .

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وشارك في هذه التدريبات وفقا لوزارة الدفاع الروسية أكثر من 500 جندي وحوالي 80 مدرعة وآلية عسكرية.

المصدر: سلاح روسيا

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