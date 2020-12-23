تزويد القوات الجوية الروسية بدرونات تدريبية ثقيلة

تسلمت القوات الجوية والفضائية الروسية أول دفعة من الدرونات التدريبية الثقيلة التي ستستخدم لمحاكاة تحليق الأهداف الجوية المختلفة.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية. وقال إن المجمع التدريبي يضم طائرة من دون طيار يبلغ وزنها لدى الإقلاع 300 كيلوغرام. وهي مخصصة لمحاكاة تحليق الدرونات البطيئة والمروحيات أثناء اختبار نماذج جديدة من المعدات الحربية الروسية في الظروف المقربة من القتال.

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وسيسمح استخدام الدرون التدريبي، حسب الناطق، برفع دقة التوجيه وفاعلية تدمير الهدف.

ومضى قائلا إن االطائرة التدريبية من دون طيار عبارة عن درون متعدد المهام ويمكن استخدامه كذلك لمراقبة حرائق الغابات والمزروعات أو لنقل المحروقات.

وقال مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" التابعة لـ"روستيخ" إن الدرون سيستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية وقعت عام 2015 اتفاقية تصميم وتصنيع الدرون التدريبي الثقيل. وقد بدأ عام 2019 إنتاجه على دفعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا