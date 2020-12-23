 
مباشر

تزويد القوات الجوية الروسية بدرونات تدريبية ثقيلة

العلوم والتكنولوجيا

تزويد القوات الجوية الروسية بدرونات تدريبية ثقيلة
شركة "روستيخ"
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf4i

تسلمت القوات الجوية والفضائية الروسية أول دفعة من الدرونات التدريبية الثقيلة التي ستستخدم لمحاكاة تحليق الأهداف الجوية المختلفة.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية. وقال إن المجمع التدريبي يضم طائرة من دون طيار يبلغ وزنها لدى الإقلاع 300 كيلوغرام. وهي مخصصة لمحاكاة تحليق الدرونات  البطيئة والمروحيات أثناء اختبار نماذج جديدة من المعدات الحربية الروسية في الظروف المقربة  من القتال.

إقرأ المزيد
القوات الجوية الروسية تبدأ باستلام درونات
القوات الجوية الروسية تبدأ باستلام درونات "إينوخودتس" و"فوربوست"

وسيسمح استخدام الدرون التدريبي، حسب الناطق، برفع دقة التوجيه وفاعلية تدمير الهدف.

ومضى قائلا إن االطائرة التدريبية من دون طيار عبارة عن درون متعدد المهام ويمكن استخدامه كذلك لمراقبة حرائق الغابات والمزروعات أو لنقل المحروقات.

وقال مدير عام شركة "تيخنوديناميكا" التابعة لـ"روستيخ" إن الدرون سيستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية وقعت عام 2015 اتفاقية تصميم وتصنيع الدرون التدريبي الثقيل. وقد بدأ عام 2019 إنتاجه على دفعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا