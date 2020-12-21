القوات الجوية الروسية تبدأ باستلام درونات "إينوخودتس" و"فوربوست"

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الجوية والفضائية الروسية بدأت باستلام طائرات استطلاع ضاربة من طراز "إينوخودتس" و "فوربوست".

وأضاف الوزير: "باشرت القوات باستلام أول منظومات الاستطلاع الجوية الضاربة بدون طيار، حديثة ومتوسطة المدى من طراز إينوخودتس، فوربوست".

جدير بالذكر، أن "إينوخودتس"- تعني الحصان الذي يتميز بطريقة جري معينة، أما "فوربوست" فتعني حصن الدفاع المتقدم.

المصدر: نوفوستي