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وصول سحابة بلازما الشمس إلى الأرض

العلوم والتكنولوجيا

وصول سحابة بلازما الشمس إلى الأرض
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة من الأرشيف
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أعلن مختبر علم الفلك والشمس والأشعة السينية التابع لمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية، عن وصول سحابة البلازما المنبثقة من الشمس يوم 7 ديسمبر إلى الأرض.

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وجاء في بيان المختبر ، "رصد في الساعة الرابعة من صباح اليوم 10 ديسمبر، بتوقيت موسكو، تلامس الأرض بكتلة كثيفة من الغاز الشمسي".

ويشير العلماء الروس، إلى أن الأرض سوف تبقى  محاطة بالمادة الشمسية لمدة يوم كامل تقريبا.

وكان خبراء المختبر قد أعلنوا في وقت سابق عن العواقب السلبية والإيجابية التي ستسببها سحابة البلازما عند وصولها إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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