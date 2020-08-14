روسيا تسلح 3 سفن بمنظومات حديثة وتخضعها للاختبار

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن 3 سفن تابعة للأسطول الحربي البحري في جيش البلاد ستخضع للاختبار قريبا بعد أن حصلت على منظومات تسليح جديدة.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة "أول سفينة ستخضع للاختبارات بعد أن أعيد تسليحها هي سفينة فاسيلي بيكوف التابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي.. السفينة بدأت رحلتها نحو أحد الموانئ التابعة للأسطول الشمالي في الجيش لتخضع هناك للاختبارات، وقريبا ستخضع سفينتا زيليوني دول وأودينتسوفا لاختبارات للأسلحة في أحد موانئ سيفيرودفينسك أيضا".

وتعتبر سفينة "فاسيلي بيكوف" أهم سفينة طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، وأدخلت الخدمة في قوات أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي عام 2018.

ويبلغ مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 1300 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل، وسلحت بمدافع AK-176MA الرشاشة من عيار 76.2 ملم، وومنظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية من نوع AK-176MA و Gibka.

أما سفينة "زيليوني دول" فقد طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 لتعمل كسفينة صاروخية صغيرة، سلحتها بمنظومات مدفعية وصاروخية مضادة لمختلف أنواع الأهداف المعادية، وبـ 8 منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر"، ويمكن لهذ السفينة الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 2500 ميل.

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وسفينة "أودينتسوفا" التي تنتمي لأسرة سفن "كاراكورت" فقد طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800، وسلحتها بمنظومات "بانتسير" المضادة للأهداف الجوية وبمدافع رشاشة.

المصدر: سلاح روسيا