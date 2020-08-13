أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على سفينة قتالية سريعة هذا العام

أعلنت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد سيتسلم قبل نهاية العام الجاري سفينة قتالية سريعة ومتطورة.

وفي بيان صادر عن مصنع "فوستوتشنايا فيرف" الروسي لبناء السفن: "أنزلت إلى الماء مؤخرا سادس سفينة قتالية سريعة من نوع غراتشونوك تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 21980، هذه السفينة بنيت لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، ومن المقرر الانتهاء من العمل عليها وتسليمها بحلول ديسمبر القادم".

وقال المدير العام المؤقت للمصنع، ألكسندر ليسينكو: "السفينة الآن موجودة في الماء بالقرب من أحد جسور التصنيع التابعة لمصنعنا، ومع نهاية نوفمبر القادم من المفترض أن توضع اللمسات الأخيرة عليها للمباشرة باختبار معداتها وتسليمها للجنة الحكومية.. مصنعنا يخطو خطوات ممتازة في تطوير هذا النوع من السفن، كل عملية تطوير لسفن غراتشونوك تكون أسرع من التي سبقتها، وبالرغم من الظروف المرتبطة بانتشار جائحة كورونا آمل بألا تعيقنا في عمليات التطوير، موظفونا يعملون بجد لتسليم السفن في المواعيد المحددة".

وتطور روسيا سفن "غراتشونوك" لتعمل كسفن قتالية سريعة قادرة على التصدي للقوى المعادية فوق سطح الماء وتحته، وكسفن دعم للآليات البحرية الأخرى في الجيش.

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ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات على مسافات تبعد أكثر من 200 ميل عن قواعد انطلاقها، أما طولها فيبلغ 31 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 139 طنا، كما جهزت بأحدث الرادارات وأجهزة الإنذار المبكر والسونار للكشف عن الأهداف المعادية تحت الماء، وسلحت بمدافع رشاشة من عيار 14.5 ملم، وبقواذف قنابل من نوع DP-65A و DP-64، ومنظومات Igla-1 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا