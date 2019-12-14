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مصر.. العثور على تمثال ملكي على هيئة "أبو الهول" (صور)

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. العثور على تمثال ملكي على هيئة
Reuters GHA/RAF
آثار فرعونية -أرشيف-
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عثرت البعثة الأثرية المصرية على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، أثناء أعمال المسح الأثري بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح مدير عام آثار مصر الوسطى، جمال السمسطاوي، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 35 سم، وعرضه 55 سم، وتبدو ملامح وتفاصيل وجهه واضحة و جميلة.

مصر.. العثور على تمثال ملكي على هيئة
RT
التمثال المكتشف في هيئة أبو الهول

وعثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من السيراميك الأزرق للمعبود "بس"، إلى جانب أوان فخارية ومقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام.

مصر.. العثور على تمثال ملكي على هيئة
RT
التمثال المكتشف في هيئة أبو الهول

وستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود التمثال في هذه المنطقة التي عثر فيها خلال السنوات الثلاث السابقة على مجموعة كبيرة من المقابر وآبار الدفن التي ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية الحاوية  بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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