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وزير الخارجية التركي: "إس – 400" أفضل من "باتريوت"

العلوم والتكنولوجيا

وزير الخارجية التركي:
Reuters Waleed Ali
وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو
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منظومة "إس – 400" الروسية أفضل من منظومة "باتريوت" الأمريكية. هكذا أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بعد شراء بلاده المنظومة الروسية للدفاع الجوي.

وبحسب الدبلوماسي التركي فإن الولايات المتحدة أجبرت تركيا على اتخاذ تلك الخطوة. معيدا إلى الأذهان أن أنقرة كانت تنوي أولا شراء منظومات الدفاع الجوي الأمريكية ، لكن واشنطن حاولت مماطلة تلك العملية لأسباب واهية.

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ونقلت قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية عن وزير الخارجية التركي قوله:" إن القرار الذي اتخذناه هو قرار نهائي ولن نتراجع عنه،  إننا جاهزون لاستخدام منظومات "إس – 400" بغض النظر عن الضغط الأمريكي وعدم رضاها بقرارنا".

وتابع تشاووش أوغلو قائلا:" أردنا أولا شراء منظومات "باتريوت" لتعزيز دفاعاتنا الجوية لكن الولايات المتحدة كانت ترفض ذلك بأسباب مختلفة، ما أدى إلى توقيعنا اتفاقية مع روسيا واشترينا منظومة "إس – 400". وصار بمقدورنا الآن التصدي لأي هجوم جوي مع العلم أن "إس – 400" أفضل من "باتريوت".

المصدر:فيستي. رو

 

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