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ابتكار روسي يسرّع التئام الكسور ثلاث مرات

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار روسي يسرّع التئام الكسور ثلاث مرات
Globallookpress
صورة شعاعية تبين التهاب العظم
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ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية في روسيا، مادة جديدة من ألياف النانو، تسرع التئام كسور العظام وتساعد في الشفاء من أمراض العظام الأخرى.

اتضح من استخدام بوليمير عضوي قابل للتحلل ذو درجة انصهار منخفضة، يستخدم على نطاق واسع في مجال الطب، أنه يصلح لصنع أجزاء لزرعها في الجسم يمتصها ذاتيا.

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وقد أعلن علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، أنهم أجروا تجربة تضمنت وضع طبقة رقيقة من مركبات التيتانيوم والكالسيوم والفسفور والكربون والأكسجين والنتروجين على ألياف بوليمير "Polycaprolactone" مجهرية، واتضح لهم أن سطح هذه المادة يبدأ في النمو بسرعة كنسيج عظمي، وأنه من دون غطاء خاص، كان انقسام الخلايا على السطح المذكور أبطأ بثلاث مرات.

وتسمح هذه المنتجات الطبية بسرعة التئام كسور العظام، وترفع فعالية استعادة العظم كفاءته بعد علاج التهاب العظم أو هشاشة العظام.

المصدر: رامبلر

 

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