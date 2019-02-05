شاهد نيمار يحتفل بعيد ميلاده على كرسي متحرك

احتفل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعيد ميلاده الـ27، أمس الاثنين في حفل ارتدى فيه جميع الضيوف اللون الأحمر.

ويعاني نيمار من إصابة في مشط القدم اليسرى، تعرض لها خلال لقاء ستراسبورغ بالدوري الفرنسي، حيث سيخسر نادي العاصمة الفرنسية جهود نجمه لمدة 10 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد، بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مقطع فيديو للبرازيلي، وهو يرقص ويغني خلال الحفل، أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

El insólito cumpleaños de un Neymar lesionado que jamás habíamos visto: canta, llora... ¡y baila en una silla de ruedas! 🎂🎊 pic.twitter.com/iCOxnUEctx — MARCA (@marca) ٥ فبراير ٢٠١٩

وقام نيمار خلال الحفل بالغناء باللغة البرتغالية رفقة زميله البرازيلي داني ألفيش، قبل أن يستعين مجددا بعكاز في محاولة للوقوف.

ولم يتمكن من السيطرة على دموعه أثناء الحفل متأثرا عندما توجه لأصدقائه بالحديث قائلا: "الهدية التي كنت أريدها هذا اليوم هي مشط قدم جديد، لأكون قادرا على العودة إلى الملعب لأقاتل وأفعل ما أحب، وهو لعب كرة القدم".

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Neymar, desatado en su fiesta de cumpleaños sobre una silla de ruedas https://t.co/H7u8XPgcuL — MARCA (@marca) ٥ فبراير ٢٠١٩

وحضر الحفل حوالي 500 شخص من بينهم العديد من زملاء نيمار في سان جيرمان، أمثال حارس المرمى الإيطالي لويجي بوفون، وكيليان مبابي، وإدينسون كافاني.

المصدر: ماركا الإسبانية