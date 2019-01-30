رسميا.. سان جيرمان يعلن فترة غياب نيمار عن الملاعب

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة.

وذكر النادي الباريسي في بيان أن نيمار سيغيب عن الملاعب 10 أسابيع، سيخضع خلالها للعلاج من دون تدخل جراحي، على أمل عودته إلى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في حال تأهل سان جيرمان.

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وسيغيب نيمار بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي للتشامبيونزليغ ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق لمدرب سان جيرمان، الألماني توماس توخيل، القول بأنه: "سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد" في ذهاب الدور ثمن النهائي في الـ12 من فبراير القادم، لكن التأكيد الرسمي جاء اليوم، بأن النجم البرازيلي لن يكون قادرا أيضا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس القادم.

وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

المصدر: أ ف ب