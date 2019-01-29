برشلونة استغل "رسائل توسل" نيمار للعودة بطريقة ماكرة!

كشفت العديد من التقارير الإعلامية أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، "توسّل" لإدارة فريقه السابق برشلونة عبر رسائل تطبيق واتساب لإعادته إلى صفوف البلوغرانا.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن نادي برشلونة استغل الرسائل التي أرسلها نيمار طالبا فيها العودة إلى برشلونة، وعرضها على الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب أياكس أمستردام من أجل إقناعه للانضمام إلى النادي الكتالوني بدلا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهذا ما حصل لاحقا حيث وقع الأخير مع برشلونة الأسبوع الماضي عقدا يمتد لـ5 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون متغيرات.

ويبدو أن دي يونغ تأثر بحديث نيمار عن ضعف الدوري وقلة التنافس في فرنسا، وبندم نيمار على مغادرته برشلونة والانتقال إلى سان جيرمان.

De Jong didn't need to see any more... https://t.co/TF50z46MPo — AS English (@English_AS) January 27, 2019

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وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: as.com