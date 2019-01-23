رسميا.. برشلونة يخطف الموهبة الهولندية دي يونغ

أعلن نادي برشلونة متصدر وحامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لمدة خمسة مواسم.

وأصدر الفريق الكتالوني بيانا رسميا عبر موقعه "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أكد فيه ضم فرينكي دي يونغ القادم من نادي أياكس أمستردام الهولندي، بدءا من الصيف المقبل بموجب عقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن قيمة الصفقة وصلت إلى 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون متغيرات.

What you've all been waiting for... pic.twitter.com/gDE1mujMLF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 января 2019 г.

وقال بارتوميو عقب التعاقد مع دي يونغ:"أضفنا موهبة جديدة تناسب أسلوب برشلونة ومشروعنا الرياضي، نحن على اقتناع تام بلعبه دورا هاما مع الفريق في السنوات القادمة".

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 23 января 2019 г.

وقام رئيس برشلونة، جوزيف ماريا بارتوميو بالسفر إلى هولندا لإتمام صفقة انتقال اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، بنفسه ويكسب الرهان بذلك ضد نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد صراع طويل.

ووفقا لتقارير صحفية فإن راتب دي يونغ مع برشلونة سيصل إلى 10 ملايين يورو سنويا و6 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

المصدر: وكالات