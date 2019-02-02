هيغواين يسجل باكورة أهدافه مع تشيلسي ويقوده لفوز كاسح على هدرسفيلد

اكتسح تشيلسي ضيفه هدرسفيلد بنتيجة عريضة 5-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف تشيلسي غونزالو هيغواين، هدفين في (د.16 و69) وإيدين هازارد هدفين، في (د.45 من ركلة جزاء و66) وديفيد لويز في (د.86).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير. ليستعيد تشيلسي توازنه بعد الخسارة 0-4 أمام بورنموث يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز كريستال بالاس على فولهام 2-0 وولفرهامبتون على إيفرتون 3-1 وتعادل برايتون مع واتفورد سلبيا، وساوثهامبتون مع بيرنلي 1-1.

المصدر: وكالات