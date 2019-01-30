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خلفان يحمّل أحد اللاعبين الإماراتيين سبب الخسارة الثقيلة أمام قطر

الرياضة

خلفان يحمّل أحد اللاعبين الإماراتيين سبب الخسارة الثقيلة أمام قطر
AFP
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حمّل نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، حارس منتخب الإمارات لكرة القدم، خالد عيسى بلال، المسؤولية الأكبر لخسارة الإمارات أمام قطر، أمس الثلاثاء.

وذكر خلفان في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن المنتخب الإماراتي قدما أداء سيئا أمام قطر، وخاصة حارس المرمى.

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وفاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي "البلد المضيف" برباعية نظيفة،  ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه، ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.

المصدر: twitter/Dhahi_Khalfan

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