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شاهد.. لاعبو المنتخب القطري يرقصون ويغنون فرحا ببلوغ نهائي كأس آسيا

الرياضة

شاهد.. لاعبو المنتخب القطري يرقصون ويغنون فرحا ببلوغ نهائي كأس آسيا
Reuters Ahmed Jadallah
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نشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر صفحته في تويتر فيديو لاحتفالات لاعبي العنابي بالتغلب على الإمارات المضيفة وبلوغ المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ.

وتغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليصعد للدور النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، ويلاقي في النهائي يوم الجمعة القادم، منتخب اليابان، الفائز أمس على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي الأولى.

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المصدر: تويتر

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