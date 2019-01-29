شاهد.. لاعبو المنتخب القطري يرقصون ويغنون فرحا ببلوغ نهائي كأس آسيا

نشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر صفحته في تويتر فيديو لاحتفالات لاعبي العنابي بالتغلب على الإمارات المضيفة وبلوغ المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ.

فرحة أبطالنا بالوصول لنهائي #كأس_اسيا2019 ، من حقكم وفالنا الكأس بإذن الله .#لأجل_قطرpic.twitter.com/Ft4mu9Bu3s — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 29, 2019

وتغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليصعد للدور النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، ويلاقي في النهائي يوم الجمعة القادم، منتخب اليابان، الفائز أمس على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي الأولى.

4-0 win over UAE earn Qatar their first ever #AsianCupFinal appearance



Read the match report 👉 https://t.co/eEgava37AMhttps://t.co/ZWDcZEFdjr — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 29, 2019

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المصدر: تويتر