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قطر تفاجئ الإمارات بفوز عريض وتواجه اليابان في نهائي كأس آسيا 2019

الرياضة

قطر تفاجئ الإمارات بفوز عريض وتواجه اليابان في نهائي كأس آسيا 2019
Reuters
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فاجأ منتخب قطر نظيره الإماراتي "البلد المضيف" بفوز كاسح 4-0، اليوم الثلاثاء، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.

وسجل بوعلام خوخي في (د.22) والمعز علي في (د.37) وحسن الهيدوس في (د.80) وحامد إسماعيل في (د.90+3) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري.

وأكمل منتخب الإمارات بعشرة لاعبين عقب طرد إسماعيل أحمد في (د.90+1).

ورفع المعز علي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 8 أهداف ليتساوى في الرقم القياسي التاريخي مع الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف في نسخة عام 1996.

وفيما يلي أهداف اللقاء:

البديل حامد إسماعيل يوقع على رابع أهداف قطر بعد هجمة مرتدة منظمة في (د.90+3).

حسن الهيدوس يعزز النتيجة لقطر بإحرازه الهدف الثالث ليقتل المباراة في (د.80).

المعز علي يضيف الهدف الثاني لقطر في شباك الإمارات من تسديدة قوية في (د.37) معادلا بذلك الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة الإيرانية علي دائي برصيد ثمانية أهداف في بطولة واحدة.

قطر تحرز الهدف الأول عبر بوعلام خوخي في شباك الإمارات بتسديدة من خارج المنطقة في (د.22).

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التشكيلة الرسمية لموقعة قطر والإمارات:

تاريخ مواجهات المنتخبين:

وسيكون الانتظار مشوقا لتشكيلة المنتخب الإماراتي بعد أن تعرض إسماعيل الحمادي ومحمد غريب وقائد المنتخب فارس جمعة للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي التي انتهت بالفوز أمام أستراليا.

وفي حين أن قدرة هؤلاء اللاعبين غير واضحة، فإن المدرب ألبيرتو زاكيروني سيكون قادرا على استدعاء خميس إسماعيل، الذي كان موقوفا أمام أستراليا.

في المقابل تم إيقاف كل من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبي هدفي الفوز للمنتخب القطري في آخر مباراتين من البطولة، حيث سيغيب كلاهما عن لقاء الإمارات، لكن عمر ماديبو وأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي 2018 عبد الكريم حسن، سيعودان إلى التشكيلة بعد غياب مباراة واحدة بسبب الإيقاف.

وسيواجه الفائز من هذا اللقاء في النهائي، المقرر في أول فبراير المقبل، المنتخب الياباني الفائز على إيران بنتيجة عريضة (3-0) في نصف النهائي الأول.   

المصدر: RT

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