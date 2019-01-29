قطر تفاجئ الإمارات بفوز عريض وتواجه اليابان في نهائي كأس آسيا 2019
فاجأ منتخب قطر نظيره الإماراتي "البلد المضيف" بفوز كاسح 4-0، اليوم الثلاثاء، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.
وسجل بوعلام خوخي في (د.22) والمعز علي في (د.37) وحسن الهيدوس في (د.80) وحامد إسماعيل في (د.90+3) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري.
1⃣st ever team to not concede in opening 6 #AsianCup games— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 29, 2019
1⃣st ever #AsianCup final stage appearance for @QFA
Qatar are writing their names in the history books! pic.twitter.com/uwJLiTGGFu
وأكمل منتخب الإمارات بعشرة لاعبين عقب طرد إسماعيل أحمد في (د.90+1).
ورفع المعز علي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 8 أهداف ليتساوى في الرقم القياسي التاريخي مع الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف في نسخة عام 1996.
⏱ FULL-TIME | 🇶🇦 Qatar 4-0 UAE 🇦🇪@QFA are through to the #AsianCupFinal for the first time ever! History! pic.twitter.com/hanlc0onmE— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 29, 2019
وفيما يلي أهداف اللقاء:
البديل حامد إسماعيل يوقع على رابع أهداف قطر بعد هجمة مرتدة منظمة في (د.90+3).
#قطر_الامارات قطر 4 × 0 الامارات .. حمد اسماعيل يسجل الهدف الرابع لمنتخب قطر @3almiHDpic.twitter.com/U3KhCaZ7Zc— اهداف (@korahd55) January 29, 2019
حسن الهيدوس يعزز النتيجة لقطر بإحرازه الهدف الثالث ليقتل المباراة في (د.80).
#قطر_الامارات قطر 3 × 0 الامارات .. حسن الهيدوس يسجل الهدف الثالث لمنتخب قطر @3almiHDpic.twitter.com/0E56nOPsgh— اهداف (@korahd55) January 29, 2019
المعز علي يضيف الهدف الثاني لقطر في شباك الإمارات من تسديدة قوية في (د.37) معادلا بذلك الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة الإيرانية علي دائي برصيد ثمانية أهداف في بطولة واحدة.
#قطر_الامارات قطر 2 × 0 الامارات .. المعز علي يسجل الهدف الثاني لمنتخب قطر @3almiHDpic.twitter.com/LbfWackcT9— اهداف (@korahd55) January 29, 2019
قطر تحرز الهدف الأول عبر بوعلام خوخي في شباك الإمارات بتسديدة من خارج المنطقة في (د.22).
#قطر_الامارات قطر 1 × 0 الامارات .. بوعلام خوخي يسجل الهدف الاول لمنتخب قطر @3almiHDpic.twitter.com/bLYRa8pCof— اهداف (@korahd55) January 29, 2019
حكم اللقاء المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس يعلن صافرة البداية..
من يتأهل لنهائي كأس آسيا اليوم.. قطر أم الإمارات
Qatar have never qualified to the AFC Asian Cup final. Will this be their year? #AsianCup2019pic.twitter.com/Nh9Yy9tllz— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 29 января 2019 г.
The last time UAE were in the AFC Asian Cup final was in 1996. Can they do that against Qatar in front of their home supporters? #AsianCup2019pic.twitter.com/l6tEpOqZIk— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 29 января 2019 г.
التشكيلة الرسمية لموقعة قطر والإمارات:
📝 🇶🇦 Qatar 🆚 UAE 🇦🇪— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 29 января 2019 г.
Lineups are in! We are just one hour away from the second #AsianCup2019 semi-final! pic.twitter.com/L65NhDamxc
تاريخ مواجهات المنتخبين:
تاريخ مواجهات منتخب قطر مع الإمارات .#قطر_الامارات#لأجل_قطر#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/Di4XJuUkzD— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 29, 2019
جاء يوم المباراة المرتقبة #الإمارات_قطر 🔥— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 29, 2019
إليكم كل ما تحتاجون لمعرفته قبل ثاني مباريات نصف نهائي #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/PfJWAH1Pmt
وسيكون الانتظار مشوقا لتشكيلة المنتخب الإماراتي بعد أن تعرض إسماعيل الحمادي ومحمد غريب وقائد المنتخب فارس جمعة للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي التي انتهت بالفوز أمام أستراليا.
وفي حين أن قدرة هؤلاء اللاعبين غير واضحة، فإن المدرب ألبيرتو زاكيروني سيكون قادرا على استدعاء خميس إسماعيل، الذي كان موقوفا أمام أستراليا.
🇶🇦🔟 🆚 🔟🇦🇪— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 29, 2019
من يتأهل لنهائي #كأس_آسيا2019 اليوم؟ pic.twitter.com/BuNttvNnPt
في المقابل تم إيقاف كل من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبي هدفي الفوز للمنتخب القطري في آخر مباراتين من البطولة، حيث سيغيب كلاهما عن لقاء الإمارات، لكن عمر ماديبو وأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي 2018 عبد الكريم حسن، سيعودان إلى التشكيلة بعد غياب مباراة واحدة بسبب الإيقاف.
وسيواجه الفائز من هذا اللقاء في النهائي، المقرر في أول فبراير المقبل، المنتخب الياباني الفائز على إيران بنتيجة عريضة (3-0) في نصف النهائي الأول.
المصدر: RT