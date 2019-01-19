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نجم ليفربول يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع الريدز

الرياضة

نجم ليفربول يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع الريدز
Globallookpress Colorsport / Paul Greenwood
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أعلن نادي ليفربول اليوم توقيع عقد جديد مع مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد، دون أن يذكر مدته، لكن تقارير صحافية ذكرت أن الصفقة تمتد حتى 2024.

وبرز أرنولد البالغ من العمر 20 عاما كواحد من ألمع النجوم الشبان في ليفربول، الساعي تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب إلى الفوز بأول لقب في الدوري منذ عام 1990.

وقال أرنولد الذي انضم إلى الريدز بعمر 6 سنوات لموقع ليفربول: "أنا سعيد جدا وفخور حقا. أشعر بالامتنان للحصول على دعم النادي وثقته بي وتقديم عرض جديد لي".

وأضاف: "لم يكن لدي أي شك بالتوقيع وتمديد سنوات خدمتي مع النادي. نأمل بتحقيق الكثير من النجاحات خلال هذه السنوات".

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وظهر أرنولد لأول مرة مع ليفربول في أكتوبر 2016 بعد تخرجه من أكاديمية النادي، ومنذ ذلك الحين، عمل بجهد كبير ليصبح الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن للفريق.

واختار المدرب غاريث ساوثغيت مؤخرا اللاعب الشاب ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي، فخاض مباراته الدولية الأولى معه ضد كوستاريكا في يونيو 2018، كما كان أحد اللاعبين الـ23 الذين خاضوا مونديال روسيا الصيف الفائت.

المصدر: أ ف ب

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