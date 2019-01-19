نجم ليفربول يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع الريدز

أعلن نادي ليفربول اليوم توقيع عقد جديد مع مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد، دون أن يذكر مدته، لكن تقارير صحافية ذكرت أن الصفقة تمتد حتى 2024.

وبرز أرنولد البالغ من العمر 20 عاما كواحد من ألمع النجوم الشبان في ليفربول، الساعي تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب إلى الفوز بأول لقب في الدوري منذ عام 1990.

"هو شخص مذهل. هو محترم للغاية ومحبوب من اللاعبين بشكل لا يصدق. أعلم أن القدوم من مدينة ليفربول يشكل المزيد من الضغوط والعب، لكنه يتعامل مع الأمر ويزدهر".



كلوب عن ترينت.. 👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 19, 2019

وقال أرنولد الذي انضم إلى الريدز بعمر 6 سنوات لموقع ليفربول: "أنا سعيد جدا وفخور حقا. أشعر بالامتنان للحصول على دعم النادي وثقته بي وتقديم عرض جديد لي".

وأضاف: "لم يكن لدي أي شك بالتوقيع وتمديد سنوات خدمتي مع النادي. نأمل بتحقيق الكثير من النجاحات خلال هذه السنوات".

أنا سعيد وفخور للغاية. أشعر بالامتنان للحصول على الدعم والثقة من النادي. لم يكن لدي أي تردد في تمديد تعاقدي مع النادي. أتمنى تحقيق المزيد من النجاحات خلال تلك السنوات". ❤️ pic.twitter.com/WtvtEj446n — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 19, 2019

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وظهر أرنولد لأول مرة مع ليفربول في أكتوبر 2016 بعد تخرجه من أكاديمية النادي، ومنذ ذلك الحين، عمل بجهد كبير ليصبح الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن للفريق.

واختار المدرب غاريث ساوثغيت مؤخرا اللاعب الشاب ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي، فخاض مباراته الدولية الأولى معه ضد كوستاريكا في يونيو 2018، كما كان أحد اللاعبين الـ23 الذين خاضوا مونديال روسيا الصيف الفائت.

المصدر: أ ف ب