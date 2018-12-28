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العراق يفوزعلى فلسطين وديا

الرياضة

العراق يفوزعلى فلسطين وديا
ar.the-afc
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تغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدف وحيد، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس آسيا 2019، في الإمارات.

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ويدين منتخب أسود الرافدين بالفضل في انتصاره للاعبه همام طارق، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 46 من زمن اللقاء.

وسيلعب العراق، وفقا لقرعة كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة ما بين 5 يناير و1 فبراير المقبلين، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من، إيران وفيتنام واليمن.

بينما سيخوض الفدائي الفلسطيني غمار منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخب أستراليا، حامل اللقب، إضافة إلى سوريا والأردن.

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المصدر: "ar.the-afc" 

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