أسود الرافدين تفترس التنين

فاز المنتخب العراقي على نظيره الصيني (2-1)، في اللقاء الدولي الودي، الذي جمعهما اليوم الاثنين، بالدوحة، في إطار استعداداتهما لخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، في الإمارات.

وأحرز هدفي أسود الرافدين كل من، أحمد إبراهيم ومهند علي، في الدقيقتين (22، 69) على الترتيب، بينما سجل الصيني وو لي هدف بلاده الوحيد، عند الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

وأكمل المنتخب الصيني المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ليو ييمينغ، منذ الدقيقة 82 من عمرها.

وسيخوض منتخب العراق مباراة ودية ثانية، يوم الجمعة المقبل، أمام نظيره الفلسطيني.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2019 العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من، إيران وفيتنام واليمن.

بينما سيلعب المنتخب الصيني ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا كلا من، كوريا الجنوبية وقرغيزستان والفلبين.

المصدر: "ar.the-afc"