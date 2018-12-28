تشكيلة منتخب فلسطين لكأس آسيا 2019

أعلن مدرب المنتخب الفلسطيني، الجزائري نور الدين ولد علي، التشكيلة النهائية للاعبين المشاركين المؤلفة من 23 لاعبا، في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، في الإمارات.

وسيلعب الفدائي الفلسطيني في المجموعة الثانية للبطولة، التي ستنطلق في الخامس من يناير المقبل، إلى جانب منتخب أستراليا، حامل اللقب، إضافة إلى سوريا والأردن.

وجاءت تشكيلة الفدائي على النحو التالي:

حراسة المرمى: توفيق علي، عمر قدورة، رامي حمادة.

خط الدفاع: تامر صلاح، عبد الله جابر، عبد اللطيف البهداري، أليكس نصار، محمد صالح، عدي الدباغ، محمد باسم، مصطفى كبير.

خط الوسط: جوناثان كانتيانا، نظمي البدوي، بابلو برافو، شادي شعبان، تامر صيام، محمد درويش، مصعب بطاط، جاكا حبيشة.

خط الهجوم: خالد سالم، محمود وادي، سامح مراعبة، ياسر إسلامي.

Here are the 23 men charged with delivering glory for Palestine at the #AsianCup2019 🇵🇸💪#YallaFidai#كلنا_فدائيpic.twitter.com/Sn10yjOuee — Football Palestine (@FutbolPalestine) 26. Dezember 2018

المصدر: "twitter/futbolpalestine"