ريال مدريد يتعاقد مع نجم الـ "530" مليون يورو

ذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد تعاقد مع من وصفته بـ" نجم الفريق الجديد" مقابل مبلغ مالي ضخم، كاشفة بذلك عن صفقة لم يتم تداول تفاصيلها خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي الملكي تعاقدوا مع الكندي ديفيد هوبكنسون (47 عاما) بصفته مديرا جديدا لقسم العمليات التجارية، مقابل 530 مليون يورو.

فبعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، شهدت نتائج الفريق تراجعا كبيرا، ما دفع رئيس الملكي فلورنتينو بيريز، للتفكير بمداخيل ربحية جديدة تنعش خزينة النادي.

وقام النادي الملكي بتعيين الكندي في هذا المنصب بعد نجاحه في زيادة الدخل لسبع شركات كبيرة مختلفة، منها نادي تورنتو مابل للهوكي، ونادي تورنتو رابترز المشارك في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وكان هوبكنسون قد صرح عندما وصله عرض ريال مدريد: "أدير أندية لديها أكثر من مليون معجب على الفيسبوك، كيف يمكنني رفض عرض النادي الذي يملك 100 مليون معجب".

وآخر صفقاته كانت في العام الماضي حيث حصل على صفقة رعاية لإحدى الشركات الكندية مقابل 530 مليون يورو، وهذا ما جعله يلقب برجل الـ530 مليون.

المصدر: وكالات