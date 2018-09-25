موناكو من دون أي فوز في ست مباريات في "الليغ1"

عجز موناكو وصيف الموسم الماضي وبطل 2017 عن تحقيق الفوز للمرة السادسة تواليا بخسارته أمام ضيفه أنجيه 0-1، الثلاثاء في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد فوزه افتتاحا على نانت 3-1، تعادل موناكو ثلاث مرات وخسر في مثلها أيضا، علما بأنه استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أيضا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 الأسبوع الماضي.

وسجل المهاجم الكاميروني ستيفان باهوكن هدف المباراة الوحيد في (د.27).

وبدا فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عاجزا ولم ينجح في تسديد أي كرة بين الخشبات طوال المباراة التي شهدت إطلاق جماهيره صافرات الاستهجان ضد لاعبي فريق الإمارة.

وفي مباراة أخرى، حقق نيس فوزه الثالث في أربع مباريات على مضيفه نانت الجريح 2-1.

وسجل للفريق الجنوبي كريستوف جاليه في (د.31) وجان-فيكتور ماكنغو في (د.69)، ولنانت الذي مني بخسارته الرابعة الأرجنتيني إيميليانو سالا في (د.57).

المصدر: أ ف ب