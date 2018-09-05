فيديو .. نيمار "الغدار" يحرج الوافد الجديد لمنتخب البرازيل بمراوغة ساحرة

أحرج قائد المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بحركة كروية سحرية، الوافد الجديد إلى صفوف السيليساو، إيفرتون، لاعب فريق فلامنغو لكرة القدم.

ومرر نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، الكرة بالكعب من بين قدمي إيفرتون، وسط ذهول لاعبي راقصي السامبا.

نيماو بتدريبات البرازيل ..

الادمي ذا ما عنده انت صديقي ولا انت عدوي بهينك يعني بهينك. pic.twitter.com/ULCSdHgYEp — باريسي | PSG ¹⁹⁷⁰ (@Sbyq2001) 4 сентября 2018 г.

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ويستعد لاعبو السيليساو البرازيلي لخوض مباراة دولية ودية بكرة القدم، أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات