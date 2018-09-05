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فيديو .. نيمار "الغدار" يحرج الوافد الجديد لمنتخب البرازيل بمراوغة ساحرة

الرياضة

فيديو .. نيمار
Reuters Sergio Perez
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أحرج قائد المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بحركة كروية سحرية، الوافد الجديد إلى صفوف السيليساو، إيفرتون، لاعب فريق فلامنغو لكرة القدم.

ومرر نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، الكرة بالكعب من بين قدمي إيفرتون، وسط ذهول لاعبي راقصي السامبا.

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ويستعد لاعبو السيليساو البرازيلي لخوض مباراة دولية ودية بكرة القدم، أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات

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