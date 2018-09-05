بالفيديو.. نيمار يقلد "صاروخ ماديرا"

احتفل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بهدف سجله خلال تدريبات مع منتخب بلاده، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وظهر نيمار في مقطع فيديو وهو يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن البعيد ليحتفل به على طريقة الدون رونالدو "صاروخ ماديرا".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الأمريكي يوم السبت المقبل.

ويعتبر هذا المعسكر الأول للسيليساو، بعد بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، حيث خرج مبكرا من الدور ربع النهائي للمونديال على يد منتخب بلجيكا.

المصدر: وكالات