كفيتوفا تقصي وليامز من ثاني أدوار بطولة سينسناتي

تغلبت التشيكية بيترا كفيتوفا على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين لواحدة في مباراة مثيرة ضمن الدور الثاني لبطولة سينسناتي الأمريكية للتنس.

وتمكنت كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و2-6 و6-3.

وتعتبر خسارة وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا والمتوجة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، انتكاسة أخرى في محاولتها للعودة لقمة التصنيف بعد فترة صعبة عقب إنجاب ابنتها الأولى العام الماضي.

وستواجه كفيتوفا في الدور الثالث الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة بدورها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-0.

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وفي مباريات أخرى، فازت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة السادسة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6-4 و7-5، وتغلبت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 7-6 و4-6 و6-4.

المصدر: وكالات