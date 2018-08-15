كفيتوفا تقصي وليامز من ثاني أدوار بطولة سينسناتي
تغلبت التشيكية بيترا كفيتوفا على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين لواحدة في مباراة مثيرة ضمن الدور الثاني لبطولة سينسناتي الأمريكية للتنس.
وتمكنت كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و2-6 و6-3.
.@Petra_Kvitova scores the win over Williams, 6-3, 2-6, 6-3!— WTA (@WTA) August 15, 2018
Moves into @CincyTennis third round! pic.twitter.com/ZCPwsx5OKA
وتعتبر خسارة وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا والمتوجة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، انتكاسة أخرى في محاولتها للعودة لقمة التصنيف بعد فترة صعبة عقب إنجاب ابنتها الأولى العام الماضي.
وستواجه كفيتوفا في الدور الثالث الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة بدورها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-0.
.@ElinaSvitolina moves into @CincyTennis third round!— WTA (@WTA) August 15, 2018
Outlasts Kuznetsova, 7-6(1), 4-6, 6-4! pic.twitter.com/d31r5LEu62
وفي مباريات أخرى، فازت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة السادسة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6-4 و7-5، وتغلبت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 7-6 و4-6 و6-4.
المصدر: وكالات