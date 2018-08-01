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وليامز تتعرض لأسوأ هزيمة في مسيرتها

الرياضة

وليامز تتعرض لأسوأ هزيمة في مسيرتها
AFP EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تعرضت الأمريكية سيرينا وليامز، الحاصلة على 20 لقبا في بطولات التنس الأربع الكبرى، لأسوأ هزيمة في مسيرتها الاحترافية، أمس الثلاثاء.

وخسرت وليامز بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-0 أمام البريطانية جوهانا كونتا، في الدور الأول لبطولة سان خوزيه الأمريكية.

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ورغم الفوز بأول شوط انهارت سيرينا وخسرت 12 شوطا متتاليا في لقاء من طرف واحد استغرق 51 دقيقة لتحقق كونتا المفاجأة أمام ثلاثة آلاف متفرج.

وكانت الجماهير تترقب متابعة كفاح سيرينا في رحلة العودة إلى مستواها بعدما تعرضت لصعوبات بعد الإنجاب في العام الماضي، لكن اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما ارتكبت 25 خطأ سهلا مقابل تسعة أخطاء لكونتا.

وقالت اللاعبة الأمريكية عن منافستها عقب الهزيمة: "أعتقد أنها لعبت بشكل رائع في المجموعة الثانية، وأعتقد أني لم أكن مميزة على الإطلاق في المجموعة الأولى، وحصلت هي على الثقة وواصلت مسيرتها".

ولم يسبق لسيرينا، التي بلغت نهائي ويمبلدون الشهر الماضي قبل أن تتعثر أمام الألمانية أنجليك كيربر، أن خسرت أي مباراة دون أن تفوز بشوطين على الأقل، منذ تحولها إلى الاحتراف في 1995.

وستواصل سيرينا رحلة التعافي عندما تشارك في بطولة سينسناتي هذا الشهر استعدادا للظهور في بطولة أمريكا المفتوحة، وهي آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

أما كونتا فستلعب في الدور الثاني للبطولة مع الأمريكية الشابة صوفيا كينين.

المصدر: رويترز

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