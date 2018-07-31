فوزنياكي تنسحب من دورة واشنطن

أعلن منظمو دورة واشنطن الأمريكية الدولية للتنس، اليوم الثلاثاء، انسحاب الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة أولى في الدورة وثانية عالمياً بسب إصابة في قدمها اليمنى.

وأحرزت فوزنياكي (28 عاما) في يونيو الماضي لقبها الـ 29 في دورات المحترفات بفوزها ببطولة دورة إيستبورن الإنجليزية على الملاعب العشبية.

إلا أن مشوارها كان قصيرا في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، إذ خرجت من الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية إيكاترينا ماكاروفا.

وتحدثت فوزنياكي الاثنين عن معاناتها من إصابة في قدمها بعد التمرين، وقالت "هذا شيء مزعج لبعض الوقت. نأمل أن يكون الأمر على ما يرام".

وأحرزت فوزنياكي لقبها الكبير الأول والوحيد في بطولات "الغراند سلام" في ملبورن بأستراليا في يناير الماضي، وعادت إلى صدارة ترتيب المحترفات للمرة الأولى بعد غياب ستة أعوام، وهي أطول فترة فاصلة بين المركز الأول وبقية المراكز في التاريخ الحديث للعبة التنس.

وكانت فوزنياكي تصدرت ترتيب المحترفات 67 أسبوعا بين 2010 و2012، لتصبح أول دنماركية تتصدر لائحة المحترفات. وهي باتت في 2010 اللاعبة رقم 20 التي تتصدر ترتيب المحترفات في العصر الحديث للعبة.

ويأتي انسحاب الدنماركية قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك من 27 أغسطس إلى 9 سبتمبر.

وستحل البلجيكية ايزالين بونافنتور محل فوزنياكي، باعتبارها أفضل خاسرة في التصفيات الخاصة بالدورة، لتلتقي الأوكرانية أنجلينا كالينينا الصاعدة بدورها من التصفيات.

وصنفت الأمريكية سلون ستيفنز، بطلة الولايات المتحدة العام الماضي، أولى بدلا من فوزنياكي.

المصدر: أ ف ب