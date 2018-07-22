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تشيلسي يرفض عرضا خرافيا من ريال مدريد لضم هازارد

الرياضة

تشيلسي يرفض عرضا خرافيا من ريال مدريد لضم هازارد
Reuters Toru Hanai
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رفض تشيلسي الإنجليزي التفريط بنجمه البلجيكي إيدين هازارد، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه، خلال الصيف الجاري لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجوم النادي الملكي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن تشيلسي رفض عرضا من ريال مدريد بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني (حوالي 190 مليون يورو) لضم النجم البلجيكي المتّوج حديثا بالميدالية البرونزية لمونديال روسيا، ليكون ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرازيلي نيمار (222 مليون دولار).

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ويرفض مدرب تشيلسي الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري، التفريط بهازارد بأي ثمن، ويخطط البلوز لإعادة المفاوضات مع هازارد بعد عودته من العطلة الصيفية لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، وبراتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 335 ألف يورو).

المصدر: لينتا رو

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