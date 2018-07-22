تشيلسي يرفض عرضا خرافيا من ريال مدريد لضم هازارد
رفض تشيلسي الإنجليزي التفريط بنجمه البلجيكي إيدين هازارد، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه، خلال الصيف الجاري لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجوم النادي الملكي.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن تشيلسي رفض عرضا من ريال مدريد بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني (حوالي 190 مليون يورو) لضم النجم البلجيكي المتّوج حديثا بالميدالية البرونزية لمونديال روسيا، ليكون ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرازيلي نيمار (222 مليون دولار).
⚽️#Chelsea are confident #EdenHazard won't try to force through a move to #RealMadrid this summer despite his refusal to sign a new £300,000-a-week contract. #Transfer#outdoorsportchannel#Transfertpic.twitter.com/9gIkGr4skD— OutdoorSportChannel® (@OutdoorSportCha) July 22, 2018
ويرفض مدرب تشيلسي الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري، التفريط بهازارد بأي ثمن، ويخطط البلوز لإعادة المفاوضات مع هازارد بعد عودته من العطلة الصيفية لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، وبراتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 335 ألف يورو).
المصدر: لينتا رو