هدية غير متوقعة من العاهل السعودي لجماهير الكرة العراقية
Reuters Hamad I Mohammed
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد فيه بتشييد السعودية ملعبا لكرة القدم في العراق.
وكتب المكتب الإعلامي في فيسبوك: "تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز جرى خلاله بحث تعزيز التعاون بين البلدين، ومباركة نجاح المباراة الودية التي أقيمت مؤخرا بين منتخبي البلدين الشقيقين".
وأضاف: "أعرب العاهل السعودي عن سروره لنجاح المباراة الودية، معتبرا إياها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين".
وتغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي بأربعة أهداف لواحد في اللقاء الودي الذي جمعهما الأربعاء الماضي في البصرة.
المصدر: وكالات
عمر بيكضاض
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