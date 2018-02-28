العراق يقسو على السعودية برباعية وديا

فاز المنتخب العراقي على ضيفه السعودي، 4-1، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية دولية احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة، بحضور 65 ألف متفرج.

سجل أهداف العراق، كل من سعيد ربيعي مدافع السعودية في (د.21 بالخطأ ضد مرماه) وعماد محسن في (د.47) ومهند علي "هدفين" في (د.51 و73) فيما أحرز حسن معاذ هدف السعودية الوحيد في (د.57).

وخاض المنتخب السعودي أول مباراة له على الأرض العراقية منذ العام 1979، في خطوة يأمل الجانب العراقي في أن تساهم برفع الحظر المفروض منذ أعوام طويلة على استضافته للمباريات الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد خفف العام الماضي من هذا الحظر، وسمح للعراق باستضافة المباريات الدولية الودية فقط على ثلاثة ملاعب في مدن كربلاء والبصرة وأربيل، ويتوقع أن يبحث الموضوع مجددا في منتصف شهر مارس المقبل.

وكانت السلطات العراقية قد دعت رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لحضور المباراة، إلا أن متحدثا باسم الاتحاد أفاد الثلاثاء بأنه لن يحضر.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن "الوقت قد حان" لرفع الحظر عن استضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية، وذلك على هامش زيارته مدينة البصرة لحضور المباراة الودية التاريخية بين المنتخبين العراقي والسعودي.

وقال الشيخ سلمان "الوقت قد حان لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ونطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يوصي بقرار رفع الحظر وعودة المباريات إلى الملاعب في العراق".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ملعب البصرة الدولي "منذ فترة طويلة نتابع الأمور في العراق ومنذ سنتين أو أكثر بدأنا بخطوات مهمة في هذا الصدد (...) شاهدت اليوم تجربة ناجحة وفريدة".

أضاف "من واجبنا أن نفرح الجمهور العراقي وأن يأخذ العراق دوره آسيويا وليس إقليميا فقط (...) يجب أن نقف مع العراق وسنعمل على إقناع الاتحاد الدولي وأعضاء الاتحاد الدولي الآخرين على اتخاذ قرار رفع الحظر عن العراق"، مؤكدا أنه "لم يعد هناك سبب يؤخر رفع الحظر".

المصدر: وكالات

فادي سيمير