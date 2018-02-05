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رونالدو يتلقى التهاني (فيديو)

الرياضة

رونالدو يتلقى التهاني (فيديو)
Reuters Heino Kalis
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هنأ نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة عيد ميلاده الـ 33، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

ونشر النادي الملكي مقطع فيديو لأهداف الدون "صاروخ ماديرة"، وكتب عبارة: "عيد ميلاد سعيد كريستيانو رونالدو، بمناسبة ربيعك الثالث والثلاثين".

واستبدل كريستيانو رونالدو قميص مانشستر يونايتد، بقميص ريال مدريد في صيف عام 2009، في أكبر صفقة انتقال حينها، وبلغت 94 مليون يورو، ودافع منذ ذلك الحين عن ألوان الفريق الملكي في 421 مباراة، وسجل خلالها 426 هدفا وصنع 128 هدفا آخر، ليصبح الهداف التاريخي للمرينجي.

وتوج البرتغالي مع الفريق الملكي مرتين بقلب بطل كل من الليغا والكأس وكأس السوبر المحلية، وكأس السوبر الأوروبي، وثلاث مرات بلقب بطل كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وحصل رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، أربع مرات على جائزة "الكرة الذهب" لأفضل لاعب في العالم منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، ليرفع رصيده إلى خمس كرات، ويعادل رقم منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقاد النجم رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال، منتخب بلاده، إلى التتويج بلقب بطل "يورو 2016" في فرنسا.

المصدر: "facebook.com/RealMadrid"

نايف الكوردي 

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