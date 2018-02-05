فيديو رائع.. طفل صغير يهنئ رونالدو على طريقته!

هنأ طفل صغير نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بمناسبة عيد ميلاده الـ 33، بطريقة رائعة.

ونشر النادي الملكي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لطفل صغير سدد بإتقان كرة إلى داخل سيارة عبر النافذة، واحتفل على الطريقة الشهيرة لـ "صاروخ ماديرا" عند تسجيله للأهداف.

إقرأ المزيد

ويحتفل اليوم الاثنين، النجم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.

المصدر: "facebook.com/RealMadrid"

نايف الكوردي