عيد ميلاد ثلاثة نجوم في يوم واحد!

يصادف اليوم 4 فبراير، عيد ميلاد ثلاثة من أشهر لاعبي كرة القدم، وهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيماردا سيلفا، والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

وهنأ نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، نجمه نيمار بمناسبة عيد ميلاده الـ 26، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بعبارة "عيد ميلاد سعيد".

وانتقل نيمار من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وبلغت 222 مليون يورو.

كما هنأ نادي ريال مدريد نجمه كريستيانو رونالدو، بمناسبة عيد ميلاده الـ 33، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أيضا.

وبدوره هنأ فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني العريق مهاجمه كارلوس تيفيز بعيد ميلاده الـ 34، عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

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المصدر: "vk.com/cartfoot"

نايف الكوردي