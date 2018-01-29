الفرعون صلاح يكسر رقما عمره أكثر من قرن!

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن تحقيق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لرقم تاريخي مع الريدز، لم يتحقق منذ 102 عام.

وذلك، عندما سجل الفرعون هدف فريقه الثاني خلال المباراة التي خسرها ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون (2-3)، السبت الماضي على ملعب "إنفيلد"، في الدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 25 هدفا، في تاريخ ليفربول منذ 102 عام، وذلك بعد 32 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

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ويحل ليفربول الرابع في الترتيب غدا الثلاثاء ضيفا ثقيلا على هيدرسفيلد تاون صاحب المركز الرابع عشر، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ.

ويملك صلاح 18 هدفا في الدوري، أي أقل بهدف واحد من مجموع الأهداف التي سجلها لاعبوا هيدرسفيلد تاون مجتمعين هذا الموسم، إذ سجل الفريق 19 هدفا حتى الآن.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر