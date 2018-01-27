بالفيديو.. محمد صلاح يحرز هدفا بطعم العلقم

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مرمى ضيفه وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جرت بينهما، ضمن الدور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدف الفرعون صلاح متأخرا، في الدقيقة 78، وبطعم العلقم، لخسارة فريقه الريدز، في عقر داره على ملعب "إنفيلد" أمام وست بروميتش ألبيون (2-3)، ليخرج من الباب الضيق من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل لليفربول، وأضاع ضربة جزاء في الدقيقة 27، بعدها رد عليه جاي رودريغيز بهدفين سريعين للضيوف، عند الدقيقتين (7 و11)، ومن ثم سجل الألماني جويل ماتيب مدافع ليفربول الهدف الثالث لفريق وست بروميتش ألبيون، في الدقيقة 45، خطأ في مرماه.

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المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي