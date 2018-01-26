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مانشستر يونايتد يبلغ دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

مانشستر يونايتد يبلغ دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي
Reuters
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حجز فريق مانشستر يونايتد مقعدا له في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه يوفيل تاون، بفوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة.

وأحرز رباعية فريق الشياطين الحمر كل من، المهاجم ماركوس راشفورد (د. 41)، ولاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا (د. 61)، ولاعب خط الوسط جيسي لينغار (د. 89)، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (د. 90).

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المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي

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