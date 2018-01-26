شاهد.. "AS-7" يصنع أول هدف للشياطين الحمر

ساهم مهاجم فريق مانشستر يونايتد الجديد التشيلي ألكسيس سانشيز، في تسجيل أول هدف مع الشياطين الحمر، وذلك في مرمى مضيفه يوفيل تاون، ضمن دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومرر ألكسيس سانشيز "AS-7"، في أول مباراة له بقميص الشياطين الحمر رقم (7)، كرة على مشارف منطق الجزاء لزميله ماركوس راشفورد، الذي افتتح التسجيل للضيوف، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، مستفيدا من تخبط دفاعي داخل منطقة جزاء الخصم.

وجاء ألكسيس سانشيز، في الدقيقة 61، وصنع الهدف الثاني لفريقه الجديد، بتمرية حاسمة لزميله الإسباني أندير هيريرا، الذي تابع الكرة قوية في الزاوية اليمنى البعيدة.

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المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي