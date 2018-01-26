أليكسيس سانشيرز يخوض أول مباراة بقميص الشياطين الحمر

أدرج البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اسم مهاجمه الجديد التشيلي ألكسيس سانشيز، في قائمة الفريق لمواجهة مضيفه يوفيل تاون، ضمن دور 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيبدأ جوزيه مورينيو المباراة، التي ستقام اليوم الجمعة في تمام الساعة (22:55) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، بالتشكيلة الأساسية التالية ضد مضيفه يوفيل تاون:

بينما اختار دارين واي، مدرب، يوفيل تاون، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة الشياطين الحمر:

المصدر: "witter.com/manutd"

نايف الكوردي