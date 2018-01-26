أليكسيس سانشيرز يخوض أول مباراة بقميص الشياطين الحمر
أدرج البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اسم مهاجمه الجديد التشيلي ألكسيس سانشيز، في قائمة الفريق لمواجهة مضيفه يوفيل تاون، ضمن دور 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وسيبدأ جوزيه مورينيو المباراة، التي ستقام اليوم الجمعة في تمام الساعة (22:55) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، بالتشكيلة الأساسية التالية ضد مضيفه يوفيل تاون:
How the Reds line up for tonight's @EmiratesFACup clash with Yeovil!— Manchester United (@ManUtd) January 26, 2018
It's an #MUFC debut for @Alexis_Sanchez... pic.twitter.com/XB9AmCPdqo
بينما اختار دارين واي، مدرب، يوفيل تاون، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة الشياطين الحمر:
⚽️ | Your #YTFC team for tonight's #EmiratesFACup fourth round tie against #MUFC.— Yeovil Town FC (@YTFC) January 26, 2018
COYG!💚 pic.twitter.com/vLc4qrTqar
المصدر: "witter.com/manutd"
نايف الكوردي