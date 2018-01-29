بالفيديو.. حركة غريبة من لاعب في دكة البدلاء تكلفه الطرد

قام الألماني لوكاس غورتلر مهاجم "أوتريخت" بحركة غريبة أثناء مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام أمس الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خرجت الكرة إلى رمية تماس لصالح فريق أياكس ولكن غورتلر نهض من مقاعد البدلاء والتقط الكرة محاولا تأخير اللعب مما اضطر الحكم لرفع البطاقة الصفراء الثانية في وجهه وبالتالي البطاقة الحمراء ليطرد خارج الملعب نهائيا.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين من دون أهداف، ليرفع أياكس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلف آيندهوفن المتصدر بـ52، ورفع أوتريخت رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم.

المصدر: eurosport.ru

أليكسي اسبر