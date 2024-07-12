وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم عن شراكتها مع اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية الافتتاحية 2025 في المملكة العربية السعودية".

The IOC has partnered with the National Olympic Committee of Saudi Arabia to host the inaugural Olympic Esports Games 2025 in the Kingdom of Saudi Arabia.



This follows the IOC’s recent announcement to establish the Olympic Esports Games.



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وأضافت "ستكون مدة الشراكة بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية السعودية 12 عاما، مع إقامة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بانتظام".

من جهته، قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "إن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي العالمي، هو امتداد وتجسيد للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة في السعودية من قبل قيادة هذا الوطن العظيم، والدعم والمتابعة المستمرين من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي مكننا من المضي قدما في الاستمرار في استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى".

وشدد الوزير السعودي على أن الحصول على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية عام 2025 "تأكيد على أن السعودية باتت موطنا للرياضات يشهده العالم أجمع".

المصدر: وكالات