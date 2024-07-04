وأشارت القناة إلى أن المباراة بين منتخبي تركيا وهولندا، ستقام يوم السبت المقبل في برلين.

وأضافت القناة: "سيتوجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، لحضور مباراة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا- 2024 بين تركيا وهولندا، والتي ستقام في الساعة العاشرة من مساء يوم السبت 6 يوليو بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية التركية رد فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والسلطات الألمانية على تصرف لاعب المنتخب التركي ميريح ديميرال بعد الفوز على المنتخب النمساوي، بـ"غير المقبولة".

وكان ديميرال قد عبر عن فرحته بأحد هدفيه في مرمى النمساويين في نهائيات 1/8 من بطولة أوروبا بأن رفع يده على شكل علامة "الذئاب الرمادية" المرتبطة بالقوميين الأتراك المتطرفين. وهذه العلامة محظورة في النمسا وفرنسا. واستدعت الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الألماني في أنقرة، يورغن شولتز، على خلفية هذا الوضع.

المصدر: نوفوستي